Yemen'deki Husiler, İsrail'e saldırı amacıyla gönderilen 10 İHA'nın görüntülerini yayımladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki bazı bölgeleri hedef aldıklarını ileri sürdükleri 10 insansız hava aracının (İHA) görüntülerini paylaştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki bazı bölgeleri hedef aldıklarını ileri sürdükleri 10 insansız hava aracının (İHA) görüntülerini paylaştı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda, İHA'ların gönderilmesine ilişkin kısa bir video yayımlandı. Videoda, gece gönderilen 10 İHA görülüyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 6 Kasım 2023'te İsrail'deki farklı hedeflere doğru bir grup İHA gönderdiklerini bildirdi.

Sözcü Seri, dün de İsrail'e ait hassas hedeflerin çok sayıda İHA ile hedef alındığını belirtmişti.

İsrail ordusundan, Husilerin açıklamasına henüz cevap gelmedi.