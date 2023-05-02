Yemen'deki Husiler: Hükümetle esirlerin karşılıklı ziyaret edilmesi anlaşmasını uygulamaya hazırız

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile esirlerin karşılıklı olarak ziyaret edilmesi anlaşmasını uygulamaya hazır olduklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile esirlerin karşılıklı olarak ziyaret edilmesi anlaşmasını uygulamaya hazır olduklarını açıkladı.

Husilerin esirler dosyası sorumlusu Abdulkadir el-Murteda, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen'in başkenti Sana'da bir araya geldi.

Murteda görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg ve yardımcısı Muin Şerim ile bir araya geldiğini ve esirler dosyasında ilerleme yollarını görüştüklerini kaydetti.

Murteda, hükümet güçleri ile karşılıklı olarak cezaevlerinde esirlerin ziyaret edilmesi anlaşmasını uygulamaya hazır olduklarını Grundberg'e ilettiğini ifade etti.

Bu ziyaretlerin uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayan Murteda, "Cezaevi ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından bu ay içinde yapılması planlanan yeni müzakere turuna katılmaya hazır olduğumuzu da kendilerine bildirdik." ifadesini kullandı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail de dün yaptığı açıklamada, hükümet heyetinin, önce Husilerin yaklaşık 8 yıldır alıkoydukları Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan dahil olmak üzere kaçırılanların ve esirlerin koşullarını görmek için Marib ve Sana arasında ziyaretlerin yapılması, daha sonra da mayıs ortasında yeni bir müzakere turuna başlanması konusunda Husilerle anlaştığını söylemişti.

Fedail, bu uzlaşıya rağmen Husilerin başta Kahtan'ın ziyaretine izin vermemesi ve akıbetini açıklamaması halinde hükümet tarafının müzakerelere başlamayacağını kaydetmişti.