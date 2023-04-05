Yemen'deki Husiler, hükümeti destekleme suçlamasıyla alıkoydukları 28 kişiyi serbest bıraktı

Yemen'deki İran destekli Husiler, "meşru Yemen Hükümetini destekleme suçlamasıyla alıkoydukları" 28 kişiyi başkent Sana'da serbest bıraktıklarını duyurdu.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin sözde Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ali Hammud el-Muşeki, hükümet güçlerine ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna katılmak üzere yola çıktıktan sonra (Husiler tarafından) alıkonulan 28 kişinin bugün serbest bırakıldığını belirtti.

Serbest bırakma işleminin, Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi'nin direktifleriyle gerçekleştiğini dile getiren Muşeki, söz konusu kişilerin ne zaman alıkonulduklarına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen hükümeti veya Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinden konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İnsan hakları örgütlerine göre Husiler, Arap koalisyonunu desteklemek veya hükümet güçleriyle çatışmaya katılmak suçlamasıyla birçok vilayette insanları alıkoyuyor.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaş nedeniyle Yemen halkının yüzde 73'ü insani yardıma muhtaç hale geldi, yaklaşık 23,4 milyon nüfuslu ülkede 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.