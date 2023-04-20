Yemen'deki Husiler, hükümet yanlısı 77 esiri salıverdiklerini duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, insani girişim çerçevesinde hükümet yanlısı 77 esiri serbest bıraktığını bildirdi.

Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün diğer tarafın esirlerinden 77 kişi serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Bu adımı Ramazan Bayramı münasebetiyle tek taraflı insani girişimleri doğrultusunda attıklarını aktaran Murteza, Yemen hükümetinden de bu yönde bir adım atılmasını beklediklerine dikkati çekti.

Konuyla ilgili Yemen hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonu da 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen'de siyasi krizin çözümüne ulaşması için taraflar arasında diyalog ortamı yaratmak amacıyla Suudi Arabistan'dan gelen insani bir girişimle 104 Husi milisinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir takası"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, dün yaptığı açıklamada, 3 gün devam eden esir değişiminin tamamlandığını, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Esir takası, Sana ile Aden arasında karşılıklı eş zamanlı uçak seferleriyle 14 Nisan'da başlamıştı.