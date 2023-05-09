Yemen'deki Husiler: GGK'nın ilan ettiği sözleşme, Yemen devletine karşı tam bir darbe

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) organize ettiği konferansta "ayrılığın önünü açan" sözleşme imzalamasına ilişkin "Yemen devletinin varlığına karşı tam bir darbe" ifadesini kullandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) organize ettiği konferansta "ayrılığın önünü açan" sözleşme imzalamasına ilişkin "Yemen devletinin varlığına karşı tam bir darbe" ifadesini kullandı.

Husilerin Müzakere Heyeti Başkan Yardımcısı Abdulmelik el-Acri, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "GGK'nın ilan ettiği tansiyon yükselten bu adım, Yemen devletinin varlığına karşı tam bir darbedir. Düşman ülkelerden (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon) yeşil ışık çıkmadan da bu gerçekleştirilemez." paylaşımında bulundu.

Müzakere ortamı ve Umman'ın son dönemdeki mevcut çabaları bağlamında bu gerginliği tırmandırıcı adıma yönelik hazırlıkların, mevcut mutabakatları ve Yemen'e yönelik iyi niyetleri yansıtmadığını belirten Acri, ilgili ülkelere bu adıma karşı net bir tutum edinme çağrısı yaptı.

GGK'nın çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.

Kuzey ile Güney 1990'da birleşmişti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan GGK, ülkenin 1990'da birleşen güney ve kuzey bölgelerinin yeniden ayrılmasını istiyor.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın, devletin siyasi ve ekonomik kurumları hızlıca entegre edilerek birleşmişti.