Yemen'deki Husiler: Esirlere ilişkin BM ile yürütülen müzakereler çok yavaş ilerliyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, esirler dosyasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) ile yürütülen müzakerelerin çok yavaş ilerlediğini açıkladı.

Husilere bağlı E-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Murtaza, "İnsani dosyanın çözümüne yönelik birçok teklif sunmamıza rağmen, BM ile esirlerle ilgili yürütülen müzakereler çok yavaş ilerliyor." ifadesini kullandı.

Komite Başkanı Murtaza, BM gözetiminde imzalanan esir takası anlaşmasının uygulanmasındaki gecikmenin, hükümetin esir listelerini sunmada oyalanmasından kaynaklandığını savundu.

Murtaza ayrıca, çatışmanın başladığı 2015'ten bu yana Husilerden 5 bin esirin serbest bırakıldığını dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.