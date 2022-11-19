Yemen'deki Husiler: BM ile Safer petrol tankerini boşaltmak için uygun gemiyi bulmak üzere anlaştık

Yemen'deki İran destekli Husiler, 7 yıldır Hudeyde açıklarında demirli olan ve Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer petrol tankerini boşaltmak için uygun bir gemi bulmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaştıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 7 yıldır Hudeyde açıklarında demirli olan ve Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer petrol tankerini boşaltmak için uygun bir gemi bulmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaştıklarını duyurdu.

Husilere bağlı "El-Mesira" kanalının internet sitesinde, Safer petrol tankerini koruma anlaşmasını uygulamakla görevli komitenin başkanı Zeyd el-Veşli'nin açıklamalarına yer verildi.

Veşli, Safer tankerindeki ham petrolü boşaltmak için uygun bir gemi bulunması konusunda BM ile anlaşmaya varıldığını belirtti.

Safer dosyasıyla ciddi şekilde ilgilendiklerini ifade eden Veşli, büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapıldığı için konuyu siyasi ve askeri çekişmelerden ayrı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Safer petrol tankeri meselesi

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley, 8 Nisan'da, Kızıldeniz'de 1 milyon varilden fazla petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, 10 Mayıs'ta ise petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini açıklamıştı.

Yemen hükümeti, 22 Eylül'de, BM'nin Kızıldeniz'de tehlike oluşturan petrol tankerini kurtarmak için yeterli taahhüt aldığı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılamıştı.

BM yetkilisi Grisley son olarak 16 Kasım Çarşamba günü, Safer petrol tankerinin boşaltılmasına 2023 yılının başında başlanacağını duyurmuştu.

Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyordu.