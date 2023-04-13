Yemen'deki Husiler alıkoydukları 48 kişiyi ramazan ayı münasebetiyle serbest bıraktı

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'da alıkoydukları 48 kişiyi ramazan ayı münasebetiyle serbest bıraktıklarını duyurdu.

Açıklama, Husilere bağlı SABA haber ajansında yayımlandı.

Haberde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yanında savaştıkları için alıkonulan 48 kişinin ramazan ayı münasebetiyle serbest bırakıldığı ifade edildi.

Yemen hükümetinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Serbest bırakılan kişilerin, 14 Nisan'da gerçekleştirilecek esir takası listesinde bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de başlayan esir takası görüşmeleri sonucunda taraflar, 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmanın ilk aşamasının 14 Nisan Cuma günü uygulanmaya başlayacağı, bu kapsamda ilk gün 72'si hükümet güçlerinden 250'si Husilerden olmak üzere 322 kişinin serbest bırakılacağı açıklanmıştı.

Serbest bırakılacaklar arasında eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur ve eski Savunma Bakanı Mahmud es-Sabihi'nin de bulunduğu belirtiliyor.