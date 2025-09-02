Yemen'deki Husi-İsrail Çatışması Tırmanıyor

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) ile İsrail arasındaki çatışma, Husi yönetimin başbakanı Ahmed er-Rehavi ve 9 bakanının İsrail'in başkent Sana'ya yönelik saldırısında öldürülmesinin ardından yeni bir aşamaya girdi.

Saldırı Temmuz 2024'te başlayan İsrail hava saldırılarından bu yana üst düzey Husi isimleri hedef alan ilk suikast olarak kayda geçti.

Husiler intikam tehditlerinde bulunurken, İsrail "daha fazla lideri hedef alma" yönünde saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

Husiler, 30 Ağustos'ta Başbakan Ahmed er-Rehavi ve 9 bakanın, İsrail'in 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlediği bombardımanda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Husi yetkililerin cenaze törenleri dün başkent Sana'nın en büyük meydanı Es-Sebin'de (Yetmiş Meydanı) yapıldı.

Gözlemciler, son gelişmelerin ardından Husiler ile İsrail arasındaki çatışmanın tırmanışa geçtiği görüşünde.

"Başbakanın öldürülmesi doğrudan askeri kayıp değil"

Yemenli araştırmacı Abdusselam Kaid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husilerin Başbakanı ve bazı bakanlarının öldürülmesi, grup için doğrudan niteliksel bir askeri kayıp teşkil etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaid, saldırının Husiler açısından bir "güvenlik ve medya darbesi" olduğunu, liderlerinin korunmasındaki kırılganlığı ortaya çıkardığını, İsrail'e ise bölgesel düzeyde moral üstünlüğü sağladığını belirtti.

Ancak Husi hükümetinin grubun yalnızca bir yüzü olduğunu, askeri karar alma mekanizmasıyla doğrudan bağlantılı olmadığını kaydeden Kaid, bu nedenle saldırının sonuçlarının sınırlı kalacağını ifade etti.

Kaid, Husilerin vereceği tepkinin de sınırlı olacağını, önceki İsrail hedefli saldırılarının ötesine geçmeyeceğini savundu ve bunun sebebini de "yeterli füze ve İHA stoklarının bulunmaması" olarak açıkladı. Kaid ayrıca, İsrail'in istihbarat faaliyetlerini artırmasıyla yeni suikastların yaşanabileceği öngörüsünde bulundu.

"Askeri kapasite etkilenmedi"

Yemenli gazeteci Yakub el-Atvani ise İsrail saldırısının Husilerin askeri kapasitesini zayıflatmadığını savundu.

Atvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husiler, saldırı öncesinde Tel Aviv'e yönelik operasyonlarını artırmıştı, bu artışı sürdürmeleri muhtemel." dedi.

İsrail'in geçen yıl Husi liderleri hedef almakla tehdit ettiğini ancak ilk kez birkaç gün önce harekete geçtiğini hatırlatan Atvani, bu gecikmenin bilgi eksikliğinden mi yoksa siyasi hesaplardan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu söyledi.

Atvani, "Lübnan ve İran örnekleri dikkate alındığında, İsrail saldırılarının artacağı açık. Ancak işgal devletinin (İsrail) Husileri Hizbullah'a yönelik saldırılar düzeyinde hedef alması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Tehditler karşılıklı

Başbakan er-Rehavi'nin öldürülmesinin ardından İran destekli Husiler, Muhammed Miftah'ı geçici başbakan olarak atadı.

Bu karar, grubun siyasi istikrar görüntüsünü koruma mesajı olarak değerlendirildi.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşşat ise televizyonda yaptığı konuşmada, "acı bir darbe aldıklarını" kabul etti ancak grubun askeri gücünün etkilenmediğini vurgulayarak intikam sözü verdi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Kol Barama radyosuna yaptığı açıklamada Tel Aviv'in Yemen'i "hedef menziline aldığını" ve Husi liderlerini öldürmek için "sistematik bir politika" izleyeceğini duyurdu.

Buna karşılık, Husilerin lideri Abdulmalik el-Husi de televizyonda yaptığı konuşmada İsrail'e karşı füze, İHA ve deniz ablukası dahil askeri saldırıların artacağını açıkladı.

Nitekim Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'in kuzeyinde İsrail petrol tankeri SCARLET RAY'i balistik füzeyle hedef aldıklarını" duyurmuştu. Seri ayrıca, İsrail limanlarına giden veya oradan çıkan gemilere yönelik engellemelerin süreceğini vurgulamıştı.

Husiler, İsrail'e yönelik saldırılarını İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşına karşılık, Filistin halkına ve direnişine destek olarak yaptıklarını belirtiyor.

İsrail, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım niteliğinde saldırılar sürdürüyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarını hiçe sayan İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralı sayısı 160 bin 660'a ulaşırken, 9 binden fazla kişi kayıp. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık nedeniyle 130'i çocuk olmak üzere 361 kişi yaşamını yitirdi.