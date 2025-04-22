Yemen'deki Hava Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

SANA, 22 Nisan (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'daki Ferwah pazar yerinde ABD hava saldırılarının ardından zarar görmüş bir otobüsü inceleyen bir kişi, 21 Nisan 2025.

Husilere bağlı sağlık yetkilileri, ABD'nin pazar akşamı Yemen'in başkenti Sana'da kalabalık bir pazara düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, en az 30 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)