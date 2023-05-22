Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden 'güney bölgelerini tümüyle ele geçirme' çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Meclisi, ülkenin güney bölgelerini tümüyle ele geçirme çağrısı yaptı.

GGK'ya bağlı Ulusal Meclis tarafından ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinin merkezi El-Mukalla'da gerçekleştirilen altıncı dönem toplantısının ardından kapanış bildirisi yayımlandı.

Kapanış bildirisinde, "Güney topraklarının güvenlik ve askeri açıdan tümüyle ele geçirilmesini; Yemen kuvvetlerinden kalanların bölgeden çıkarılmasını teşvik ediyoruz." denildi.

Güneydeki askeri ve güvenlik güçlerinin yeniden yapılanmasının hızlandırılması, sınır dışı edilen askeri güçlerin konuşlandırılması ve yeni güçlere katılması çağrısı yapıldı.

Bildiride, "demografik değişikliğin kontrol edilmesi, yerinden edilenlerin kısıtlanması ve yerinden edilme vakalarını incelemek üzere uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışılması" tavsiyesi yer aldı.

Yemen'de Husiler ve GGK güçlerinin etkisiyle derinleşen bölünme

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, müzakere masasında da dile getirdiği gibi "Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesini zorunlu kılan "BMGK'nın 2216 sayılı kararına" sıkı sıkıya bağlı. Husiler ise bu üç girişimi de reddediyor.

Yemen'de son olarak, BAE destekli GGK'nın çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.