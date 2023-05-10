Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi: Modern bir federal devlet kurmak için çalışıyoruz

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, "çatışmaların olmadığı modern bir federal devlet" kurmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, "çatışmaların olmadığı modern bir federal devlet" kurmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Husilerin Yemen'in güneyinin kuzey bölgesinden ayrılması çabalarını bir "darbe" olarak değerlendirmesinin ardından GGK'nin internet sitesinde Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zubeydi'nin açıklamalarına yer verildi.

Zubeydi, Aden'de düzenledikleri toplantıda Güney Ulusal Paktı'nın imzalandığı Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek, GGK'nin çatışmalardan arınmış modern bir federal devlet kurmak için ciddi çalışmaları sürdüreceğini kaydetti.

Başkan Zubeydi ayrıca, GGK'nin belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışmaları artırmayı gerektiren yeni bir aşamanın eşiğinde olduklarını ifade etti.

GGK'nın çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Husilerin Müzakere Heyeti Başkan Yardımcısı Abdulmelik el-Acri dün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, GGK'nın organize ettiği konferansta "ayrılığın önünü açan" sözleşme imzalamasına ilişkin, "Yemen devletinin varlığına karşı tam bir darbe" ifadesini kullanmıştı.

Acri, "GGK'nın ilan ettiği tansiyon yükselten bu adım, Yemen devletinin varlığına karşı tam bir darbedir. Düşman ülkelerden (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon) yeşil ışık çıkmadan da bu gerçekleştirilemez." paylaşımında bulunmuştu.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.

Kuzey ile Güney 1990'da birleşmişti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan GGK, ülkenin 1990'da birleşen güney ve kuzey bölgelerinin yeniden ayrılmasını istiyor.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın, devletin siyasi ve ekonomik kurumları hızlıca entegre edilerek birleşmişti.