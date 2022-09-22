Yemen'deki Geçit Töreninde Füze Gösterisi Güncel Haberler SANA, 22 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından düzenlenen bir askeri geçit töreninde füzeler görülüyor, 21 Eylül 2022. Yemen'deki Husi milisleri, Çarşamba günü Sana'da düzenledikleri bir askeri geçit töreninde "uzun menzilli" balistik füzelerini gösterdi. SANA, 22 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından düzenlenen bir askeri geçit töreninde füzeler görülüyor, 21 Eylül 2022. Yemen'deki Husi milisleri, Çarşamba günü Sana'da düzenledikleri bir askeri geçit töreninde "uzun menzilli" balistik füzelerini gösterdi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Eylül Yemen Güncel Haberler

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