Yemen'deki esir değişimi anlaşması 13 Nisan'da uygulanmaya başlayacak

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki esir takası anlaşmasının 13 Nisan Perşembe günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre hükümet ile Husiler arasında varılan esir değişimi anlaşması ülkenin bazı illerinde uygulanacak. Esir takası kapsamında Sana, Aden ve Marib arasında uçak seferleri düzenlenecek.

Yemen hükümetinin esir takası müzakere heyetinden İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Macid Fadail de konuya dair Suudi Arabistan merkezli El-Hades kanalına konuştu.

Fadail, Husiler ile hazırlıkların tamamlandığını, esir takası anlaşmasının perşembe günü uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Husilerin alıkoyduğu sivillerin sayısının yaklaşık 1400 olduğunu ve birçoğunun cezaevlerindeki koşullar nedeniyle tehlikeli hastalıklarla mücadele ettiğini aktaran Fadail, karşılıklı olarak tüm esirler serbest bırakılana kadar Husiler ile takasın süreceğini belirtti.

Fadail, ilk aşamada anlaşmaya varılan 887 kişiden 72'sinin serbest bırakılacağını, bunlar arasında eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur ve eski Savunma Bakanı Mahmud es-Sabihi'nin de bulunduğunu kaydetti.

İkinci gün 16'sı Suudi Arabistan, 3'ü Sudan uyruklu 19 kişinin salıverilerek koalisyon güçlerine teslim edileceği bilgisini veren Fadail, üçüncü gün ise alıkonulan 4 gazeteci ile bazı siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerine karşılık Husilere ait esirlerin Sana'ya gönderileceğini ifade etti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında BM gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de başlayan esir takası görüşmeleri sonucunda taraflar, 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.