Yemen'deki Düzensiz Göç Faciasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 56'ya Yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini bildirdi.

IOM, Yemen'de yaşanan faciaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "3 Ağustos'ta Yemen'in Ebyen ilindeki Şukra açıklarında 200 göçmeni taşıyan bir geminin alabora olması sonucu yaşanan trajik can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. 14'ü kadın olmak üzere en az 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken kurbanların çoğunun Etiyopya uyruklu olduğuna inanılıyor. Kayıpların toplam sayısı 132'ye ulaştı. Şimdiye kadar tamamı erkek 12 kişi kurtarıldı." denildi.

"Bu yürek burkan olayın, Doğu Rotası (Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin kullandığı güzergah) boyunca düzensiz göçün tehlikeleriyle mücadele edilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu" gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, düzensiz göçün temel nedenlerinin ele alınmasının yanı sıra savunmasız göçmenler için acil, hayat kurtarıcı yardım ve koruma önlemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret edildi.

IOM'un, hareket halindeki insanları korumak ve hükümetin göç krizine müdahalesini desteklemek için kaynakları harekete geçirmek ve insani yardım sağlamak amacıyla ortaklarıyla birlikte çalıştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "IOM, 2025'in başından bu yana Doğu Rotası boyunca 350'den fazla göçmenin ölümünü ve kaybını kayda geçirdi. Ancak gerçek rakamın çok daha yüksek olması muhtemel." ifadeleri kullanıldı.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.