Yemen'deki diyalog konferansında 'güneyin kuzeyden ayrılmasının önünü açan' sözleşme imzalandı

Yemen'de ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" sözleşme imzalandı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) çağrısıyla düzenlenen konferans sona erdi.

Güneyli siyasi grupların temsilcileri, konferansta yapılan görüşmelerin ardından güneyin ayrılmasının önünü açan "Güney Ulusal Sözleşmesini" imzaladı.

Konferansa "Gidişatı Düzeltmek için Devrimci Hareket", "Güney Arap Tacı", "Güney Arap Kabileleri İttifakı", "Devrimci Hareket", "Askeri Devrim Konseyi", "Ebyen Ulusal Formu" ve "Barışçıl Hareket Yüksek Konseyi" gibi ayrılık yanlısı güneyli gruplar katıldı.

Bununla birlikte "ayrılık" çağrılarına karşı çıkan "Güney Ulusal Koalisyonu", "Güney Halkı Ulusal Kongresi" ve "Güney Halk Kongresi"nin de arasında olduğu bazı güneyli gruplar ise GGK'nin organize ettiği konferansı boykot ederek katılım sağlamadı.

Konferansa katılan yetkililerden alınan bilgiye göre, bu anlaşmayla, güneyden ayrılma talepleri doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşılması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca mevcut aşamanın yönetimi ve güneyde bağımsız bir devlet kurulması için genel ve temel yaklaşımlar üzerinde uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Hadramevt, Aden, Ebyen ve Lahec'in de arasında olduğu 8 ilden temsilcilerin katıldığı ve "önemli tavsiye kararların" alındığı toplantının sonuç bildirisinin, kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Ülkenin güneyindeki bölgelerin ihmal edildiği gerekçesiyle ayrılma talepleri doğrultusunda organize edilen konferans perşembe günü başlamıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.

Kuzey ile Güney 1990'da birleşmişti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan GGK, ülkenin 1990'da birleşen güney ve kuzey bölgelerinin yeniden ayrılmasını istiyor.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın, devletin siyasi ve ekonomik kurumları hızlıca entegre edilerek birleşmişti.