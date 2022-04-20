Yemen'deki Başkanlık Konseyi Başkanı Uleymi'den, Husilerin darbesini sona erdirme ve KİK üyeliği taahhüdü

Yemen'deki Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi, Husilerin ülkedeki meşru yönetime yaptığı darbeyi sona erdirme ve ekonomik krizi çözme sözü verdi.

Yemen'in resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Uleymi, Aden'de Meclis'te yemin ettikten sonra bir konuşma yaptı.

Uleymi, konsey yönetiminin, kuzey ve güneydeki tüm Yemen halkının, tüm siyasi, askeri, güvenlik, ekonomik ve sosyal zorluklara karşı koymak için ortaklık ve ulusal uzlaşma temelinde hareket edeceği sözü verdiğini aktardı.

Konsey Başkanı Uleymi, zorlukların başında darbeyi ve savaşı bitirmek, devleti, ülke genelindeki kurumları ve barışı yeniden inşa etmek, ekonomik ve yaşam durumuyla ilgili sorunları çözmek ve istikrara kavuşturmanın yer aldığını kaydetti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliğine katılmanın, konseyin ulaşmaya çalışacağı temel hedefi teşkil ettiğini belirten Uleymi, bunun, Yemen'in rehabilitasyonu ve KİK ülkeleriyle iş birliği ve ortaklığın geliştirilmesiyle gerçekleşeceğini söyledi.

Yemen'de geçiş sürecinin tamamlanması için kurulan Başkanlık Konseyi'nin üyeleri, dün geçici başkent Aden'deki mecliste yemin etmişti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, Başkanlık Konseyi üyeleri ve Riyad'daki istişareye katılan heyet üyeleri son iki gün içinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Yemen'in geçici başkenti Aden'e gelmişti.

Yemen'de meşru hükümet, Mart 2015'te Suudi Arabistan'a geçerek çalışmalarını Riyad'da ve Aden'de sürdürmeye başlamıştı.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkede bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden oluşan Başkanlık Konseyini kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi, 7 Nisan'da Uleymi başkanlığındaki Başkanlık Konseyine tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

AA / Güncel