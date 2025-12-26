Haberler

Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden Suudi Arabistan ile koordinasyona açığız açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan'a güney halkının çıkarlarını korumaya yönelik her türlü koordinasyona açık olduğunu belirtti. Hadramevt ve El-Mehra'daki askeri faaliyetler, güvenlik tehditleriyle mücadele amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan'la "güney halkının çıkarlarını garanti altına alacak her türlü koordinasyona açık olduğunu" duyurdu.

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birbirinden ayrılmasını isteyen ayrılıkçı GGK, aralık ayı başından bu yana ülkenin doğusundaki Hadramevt ile El-Mehra'da kontrolü elinde bulunduruyor.

Dün Suudi Arabistan GGK'ya "kamu yararını önceleyerek gerilimi sonlandırma ve Hadramevt ile El-Mehra'daki güçlerini "sakin, düzenli ve acil şekilde" çekme çağrısı yapmıştı.

Bu çağrıya karşılık GGK'dan bugün yapılan açıklamada, Konseyin "Güney'in güvenliğini ve bütünlüğünü korumaya, güvenlik tehditlerini önlemeye, güney halkının taleplerini karşılamaya ve Suudi Arabistan ile ortak çıkarları gözetmeye dayalı her türlü koordinasyona açık olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki son askeri faaliyetlerin, "terörist grupların oluşturduğu güvenlik tehditleriyle mücadele" için bölge halkından gelen çağrılar doğrultusunda gerçekleştirildiği savunuldu.

Bu askeri faaliyetlerin, "İran destekli Husilerin Hadramevt ve El-Mehra vadisinde can damarı olarak kullandığı tedarik hatlarını ve kaçakçılık güzergahlarını kesmeyi, güvenlik ve istikrarı sağlamayı, devlet kurumlarını korumayı, kamu hizmetlerini ve vatandaşların yaşamlarını etkileyen dengesizlikleri gidermeyi" amaçladığı öne sürüldü.

GGK'ya bağlı güçlerin Hadramevt vilayetinde bulunan mevzilerine bugün düzenlenen hava saldırısına da değinilen açıklamada, bu tür saldırıların, güney halkının haklarını geri kazanma yolunda ilerlemesini engelleyemeyeceği ve uzlaşma çabalarına hizmet etmeyeceği dile getirildi.

Bugün Hadramevt Vadisi'ndeki Vadi Nahab bölgesinde konuşlu GGK güçlerine ait mevzilere hava saldırısı düzenlenmişti.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!