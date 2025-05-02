Yemen'deki ABD Hava Saldırıları Üzerine İstihbarat Endişeleri

ADEN, Yemen, 2 Mayıs (Xinhua) -- Yemenli bir güvenlik uzmanı, ABD'nin Yemen'deki son hava saldırılarında güvenilir olmayan kaynaklara dayanarak hedef seçmesinin "istihbarat uygulamaları konusunda ciddi endişelere yol açtığını" söyledi.

Uzman adının açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Profesyonel OSINT (açık kaynaklı istihbarat) değerli içgörüler sağlayabilirken, uygun doğrulama yapılmadan yapılan amatör analizler askeri operasyonlar için kullanıldığında önemli riskler oluşturuyor" dedi.

Uzman, çarşamba günü İran devlet televizyonu Press TV tarafından yayımlanan ve ABD ordusunun Yemen'deki sivil tesislere saldırmak için başta X olmak üzere sanal platformlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan amatör açık kaynaklı istihbarat verilerini kullandığını ve bunları yanlışlıkla askeri hedefler olarak tanımladığını belirten bir haber hakkında yorum yaparken söz konusu ifadeleri kullandı.

Haberde, "Pazartesi günü Yemen'in başkenti yakınlarında 8 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan ABD saldırısının ardından, sosyal medyada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Yemen'deki hedefleri seçerken şüpheli değerlendirmelere dayandığına dair paylaşımlar ortaya çıktı" denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki operasyonlarında kullandığı özel istihbarat toplama yöntemleri hakkında açıklama yapmadı.

ABD, 15 Mart'ta Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik hava saldırılarına yeniden başlamış ve bu saldırıların Husileri Kızıldeniz ve Arap Denizi'ndeki İsrail ve ABD gemilerini hedef almaktan caydırmayı amaçladığını söylemişti.