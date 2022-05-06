Yemen'de yüzlerce kişi Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları protesto etti

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde yüzlerce kişi, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Yemenli genç aktivistlerin çağrısı üzerine Taiz'de meşru hükümetin kontrolünde bulunan Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı.

Filistinlilere destek mesajı verilen gösteride, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller nedeniyle sık sık İsrail'i kınayan sloganlar atıldı.

"Filistin halkının yanındayız"

Yemenli aktivist ve gösterinin düzenleyicilerinden Muhammed Murşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin davasının tüm Arapların ve Müslümanların meselesi olduğunu belirterek, "Gasbedilen haklarını alana kadar Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Protestolara katılan Muhib el-Asuri de "Filistin hepimizin meselesidir, Yemen'de de önceliğimizdir." diye konuştu. Asuri, Yemen'de ne kadar sıkıntı çekseler de problemleri had safhada olsa da Filistin'in yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Mescid-i Aksa'da artan gerilim

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi yerleşimci, dün sabah saatlerinde "İsrail'in kuruluş günü" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.