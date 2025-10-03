Yemen'de Yüzbinlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Protesto Düzenledi

Yemen'de yüzbinlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes planını protesto etti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin dünkü çağrısı üzerine başkent Sana'daki Es-Sebin Meydanı'nda "Siyonist-Amerikan komplolarını reddediyoruz ve zafere kadar Gazze'nin yanındayız." temasıyla protesto düzenlendi.

Protestoya katılan yüzbinlerce kişi, "Plan en büyük aldatmacadır... Kudüs'ü ve Gazze Şeridi'ni bitiriyor" ve "Yaşasın Sumud Filosu. Yahudilerin sahtekarlığını kim yıktı?" gibi sloganlar attı.

"Ey Gazze, ey Filistin... Bütün Yemenliler sizinle", "Ey Gazze, yalnız değilsiniz... Bütün Yemen halkı sizinle" gibi sloganlar da atan protestocular, her ne pahasına olursa olsun Filistin'e destek olmaya devam edeceklerini vurguladılar.

Protestocular, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Gazze Şeridi'nde yaşananları kelimenin tam anlamıyla soykırım olarak değerlendirerek, dünya ülkelerini "insanlığı korumak ve Filistin'i özgürleştirmek için uluslararası bir ordu kurmaya" çağıran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun fotoğraflarını taşıdılar.

Protesto sırasında yayınlanan bildiride, "Amerikalılar, Siyonistlerin diğer yüzüdür ve Trump ile Netanyahu suç işleme ve zulümde birbirinden farklı değildir." ifadesine yer verildi.

ABD ve İsrail'in dünyadaki hareketi engelleme çabalarının imkansız ve açık bir oyun olduğu dile getirilen bildiride, "Arap ve İslam ümmetinin halklarına teslimiyet ve zaaf çemberini terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Zira herkesten önce kendileri bedel ödeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.