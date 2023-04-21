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Yemen'de yüz binlerce kişi bayram namazını cami ve meydanlarda kıldı

Yemen'de yüz binlerce kişi bayram namazını cami ve meydanlarda kıldı

Güncel Haberler

Yemenliler, ülkenin dört bir yanındaki cami ve meydanlarda Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Yemenliler, ülkenin dört bir yanındaki cami ve meydanlarda Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Başkent Sana ve geçici başkent Aden başta olmak üzere ülkenin farklı vilayetlerindeki cami ve meydanlar, bayram namazı için toplanan yüz binlerce vatandaşla doldu.

Her yaştan Yemenlinin katıldığı bayram namazı ve bayramlaşma anları renkli görüntüler oluşturdu.

Yemen'de çocuk ve kadınların da gidebildiği bayram namazına yoğun ilgi duyuluyor.

Yemen halkı, hükümet güçleri ile İran destekli Husi milisler arasında uzun yıllardır yaşanan çatışmaların ardından siyasi çözüm için sarf edilen uluslararası çabalar çerçevesinde sakin bir bayramı geçiriyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel

Ramazan Bayramı Yemen Güncel Haberler

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