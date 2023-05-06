Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yemen'de yolcu taşıyan aracın devrilmesi sonucu 10 kişi öldü

Yemen'de yolcu taşıyan aracın devrilmesi sonucu 10 kişi öldü

Güncel Haberler

Yemen'de yolcu taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yemen'de yolcu taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in Reyme kentine bağlı Kesme ilçesinin Şeybub bölgesinde bir araç şarampole devrildi.

Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılar bölge halkı tarafından çevredeki hastanelere nakledildi.

Kaynaklar, bölgede şiddetli yağış sonrası oluşan selin kazaya yol açmış olabileceğini ifade eti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Tragger Yemen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title