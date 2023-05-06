Yemen'de yolcu taşıyan aracın devrilmesi sonucu 10 kişi öldü
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Yemen'de yolcu taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yemen'de yolcu taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in Reyme kentine bağlı Kesme ilçesinin Şeybub bölgesinde bir araç şarampole devrildi.
Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılar bölge halkı tarafından çevredeki hastanelere nakledildi.
Kaynaklar, bölgede şiddetli yağış sonrası oluşan selin kazaya yol açmış olabileceğini ifade eti.
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel