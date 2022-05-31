Yemen'de yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü - Haberler

Yemen'de yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü
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Yemen'in doğusundaki Şebve vilayetinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Güney Geçiş Konseyine bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen'in doğusundaki Şebve vilayetinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Güney Geçiş Konseyine bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebve'nin batısında yola döşenmiş patlayıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin geçişi sırasında infilak etti.
Olayda Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerden 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Patlayıcının kimler tarafından yerleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Uzun süredir İran destekli Husi milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü Yemen'in Şebve kenti, 2017'de Husilerden alınmıştı. Şebve, Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyinin kontrolü altında bulunuyor.