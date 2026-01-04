Haberler

Yemen'de hükümet güçleri Mahra vilayetinin tamamında kontrolü sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'de meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı güçleri, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi güçlerinin çekilmesinin ardından Mahra vilayetinin tamamında kontrolü ele geçirdi. Hükümet, GGK güçlerinin çekilmesini müteakip yeni düzenlemelere başladı.

Yemen'de meşru hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin çekilmesinin ardından Mahra vilayetinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.

Mahra Vilayeti Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Ömer Süveylim, AA muhabirine, hükümete bağlı Vatan Kalkanı güçlerinin, GGK güçlerinin çekilmesinin ardından vilayetin 9 ilçesinin tamamının kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Süveylim, Vatan Kalkanı güçleri ile GGK güçleri arasındaki devir teslim sürecinin, her iki tarafın liderlerinin katılımıyla, Mahra'nın merkezi Gayda'nın yaklaşık 170 kilometre batısında bulunan Kışın ilçesinde gerçekleştirilen toplantı sırasında sorunsuz şekilde tamamlandığını ifade etti.

Öte yandan Yemen devlet televizyonu Saba TV dün, ismini açıklamadığı yerel bir kaynağa dayandırdığı haberinde, GGK güçlerinin Mahra'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Gayda Havalimanı'ndan çekildiğini duyurmuştu.

Haberde ayrıca Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Mahra Valisi Muhammed Ali Yasir'i askeri alanların kontrolünü devralmak ve vilayetteki durumu normalleştirmekle görevlendirdiği ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.

Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

Maduro New York'ta! Uçaktan indirilme şekli tarihe geçecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
İbo Show'da Yıldız Tilbe'nin Asena için yaptığı hareketi şoke etti

Bunu nasıl atladılar? 3 gün sonra ortaya çıkan görüntü şoke etti
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane

ABD'nin Maduro ve eşine layık gördüğü cezaevi belli oldu