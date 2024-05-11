Yemen'de Üniversite Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi

Yemen'de üniversite öğrencileri, İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma için gösteri düzenledi.

Husilere bağlı Al-Masirah kanalında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentinde yüzlerce üniversite öğrencisi Gazze'ye destek için toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

İsrail karşıtı sloganlar atan eylemciler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere desteğini dile getirdi.

İsrail 218 gündür saldırıları devam ediyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 943 Filistinli öldürüldü, 78 bin 572 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.