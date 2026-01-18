Haberler

Yemen'in Hadramevt ilindeki Reyyan Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Hadramevt vilayetindeki Uluslararası Reyyan Havalimanı'nda yıllar sonra ilk uçuş gerçekleştirildi. Havalimanının yeniden faaliyete geçmesi, Yemen'deki hava yolları bağlantısını güçlendirecek ve ticari ile insani hareketliliği canlandıracak.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yer alan ve yaklaşık 10 yıldır uçuşların sık sık askıya alındığı Uluslararası Reyyan Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı bildirildi.

Devlete ait "Yemen" televizyonunda yayımlanan haberde, Hadramevt'in merkezi Mukalla'da bulunan Reyyan Havalimanı'na yıllar sonra ilk uçağın iniş yaptığı belirtildi.

Haberde, bunun Yemen vilayetleri arasındaki hava yolları bağlantısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Reyyan Havalimanı'nda gidiş-geliş uçuşların başlatılmasıyla eşzamanlı olarak ülkedeki iç hat uçuşların yeninden başlatılması çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Ülkedeki havalimanlarını yeniden rehabilite etme ve faaliyete geçirme planı kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen bu çalışmaların, dış bağlantıların güçlendirilmesine ve yolcu hareketliliğinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacağı bildirildi.

Ayrıca önemli bir ekonomi ve turizm merkezi olan Hadramevt'te iç ve dış hat uçuşlarının yeniden başlamasının ticari ve insani hareketliliği canlandırmasının beklendiği aktarıldı.

Yemen medyasına göre, Reyyan Havalimanı, 2015 yılından bu yana çatışmalar nedeniyle kesintili şekilde faaliyet gösteriyordu.

Yemen'in Hadramevt Valisi ve Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin komutanı Salim el-Hanbeşi, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Reyyan Havalimanı'nın, önceki dönemlerde bazı cihaz ve ekipmanların yağmalanmasına maruz kaldığını söylemişti.

Yemen'in doğusundaki Mehra ilinde bulunan ve yaklaşık bir aydır uçuşların askıya alındığı Uluslararası Gayda Havalimanı'nda 11 Ocak'ta; Hadramevt ilinde bulunan ve bir aydan uzun süredir uçuşların askıya alındığı Uluslararası Seyun Havalimanı'nda da 13 Ocak'ta uçuşların yeniden başladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
