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Yemen'de Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından hava saldırısı düzenlendi

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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere tarafından kontrolünde olan Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmezken, henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, şu an kendilerinin kontrolünde olan Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalına göre, ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen hava saldırısıyla Uluslararası Hudeyde Havalimanı hedef alındı.

Haberde, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, ABD ya da İngiltere tarafından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İç ve dış hatlara yönelik 3 kilometrelik piste sahip olan Hudeyde Havalimanı, Yemen hükümeti ile Husiler arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle yaklaşık 10 yıldır çalışmıyor.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşamki açıklamasında, Aden Körfezi'nde Husilere ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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