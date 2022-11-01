Yemen'de Toplu Nikah Töreni Güncel Haberler Yemen'in Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'da düğün masraflarını karşılayamayan binlerce Yemenli genç için toplu nikah töreni düzenlendi. Yemen'in Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'da düğün masraflarını karşılayamayan binlerce Yemenli genç için toplu nikah töreni düzenlendi. Geleneksel düğün kıyafetleri giymiş damatlar törende kutlama yaparken gelinler ayrı bir yerde kendi kutlamalarını gerçekleştirdi. 2014 yılının sonlarında Husi milislerin ülkenin kuzeyinde bazı kentlere saldırıp Yemen hükümetini başkent Sana dışına sürmesiyle başlayan Yemen'deki iç savaş halen devam ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Yemen Güncel Haberler

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