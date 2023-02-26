Yemen'de ticari gemiler, 'engellenmeden' Hudeyde'deki limanlara girmeye başladı

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkede iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez gıda maddeleri, petrol türevleri ve konteyner taşıyan ticari gemilerin, "bekletilmeden" Hudeyde ilindeki limanlara girdiğini duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkede iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez gıda maddeleri, petrol türevleri ve konteyner taşıyan ticari gemilerin, "bekletilmeden" Hudeyde ilindeki limanlara girdiğini duyurdu.

Yemen'de Husilerin haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Husilere bağlı hükümetin Ulaştırma Bakanı Abdulvehhab ed-Durra, Hudeyde ilinde basın toplantısı düzenledi.

Durra, ülkede iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez ticari gemilerin gerekli teftişlerin ardından herhangi bir bekletilme olmaksızın doğrudan Hudeyde'deki limanlara girdiğini söyledi.

Gıda maddeleri, petrol türevleri ve konteyner taşıyan 18 ticari geminin, Hudeyde, Es-Salif ve Ra's İsa limanlarına girdiğini ifade eden Durra, rıhtımların, yüklerini boşaltan ve boşaltmak için bekleyen gemilerle dolu olduğunu belirtti.

Durra, yağ ve diğer ihtiyaç malzemeleriyle yüklü gemilerin her gün peşi sıra limanlara giriş yaptığını ve bunun Yemen halkının yüzde 70'inin ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.