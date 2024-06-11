Yemen'de Tekne Kazasında 49 Göçmen Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ili açıklarında 10 Haziran'da meydana gelen tekne kazasında en az 49 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IOM Sözcüsü Mohammedali Abunajela, Yemen açıklarında yaşanan tekne kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Abunajela, "Yemen açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu en az 49 düzensiz göçmen öldü ve 140 kişi ise kayıp. Korkunç trajedide hayatını kaybedenlerin arasında 31 kadın ve 6 çocuk da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Yaşanan trajedinin, göç sorunlarına acil çözüm bulmak ve göç yollarında düzensiz göçmenlerin emniyetini sağlamak için beraber hareket etmenin önemini ortaya koyduğunu belirten Abunajela, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Abunajela, hayatta kalanlara destek sağlayarak bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerini geliştirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Şebve iline bağlı Radum ilçesi Kaymakamı Hadi Harma, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'dan gelen yaklaşık 250 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin Radum sahiline yanaştığı sırada çok sayıda kişinin tekneden denize düştüğünü bildirmişti.

Düzensiz göçmenlerin, Radum açıklarında kıyıya yaklaşık bir deniz mili uzaklıktayken tekneden düştüğünü aktaran Harma, 26'sı kadın, 12'si erkek 38 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.