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Yemen'de tekne battı: 7 kişi öldü, 16 kişi kayıp

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Yemen'de tekne battı: 7 kişi öldü, 16 kişi kayıp

Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti açıklarında bir teknenin batması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti açıklarında bir teknenin batması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Husilere bağlı "26sep.net" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Hudeyde kentinin güneyindeki Kızıldeniz üzerinde bulunan Kamaran Adası yakınlarında battı.

Teknedeki 23 kişiden 7'sinin cesedine ulaşıldığı, 16 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Teknedeki kişilerin, Hudeyde'nin El-Hube bölgesinden bir düğüne katılmak üzere Kamaran Adası'na gitmeye çalıştıkları kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yemen Güncel Haberler

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