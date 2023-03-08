Yemen'de Tekne Alabora Oldu: 21 Ölü

SANA, 8 Mart (Xinhua) -- Yemen'in kuzeybatı sahili açıklarında Kızıldeniz'de 27 yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucunda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 21 kişi hayatını kaybetti.

SANA, 8 Mart (Xinhua) -- Yemen'in kuzeybatı sahili açıklarında Kızıldeniz'de 27 yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucunda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 21 kişi hayatını kaybetti.

Salı günü Xinhua'ya konuşan Hudeyde liman kentinin kuzey kısmındaki Alluheyah bölgesi konseyinden yetkili Akram al-Ahdal, kazanın Salı öğleden sonra bölgenin açıklarında meydana geldiğini söyledi.

Tümü yerel köylülerden oluşan yolcuların, bir akrabalarının düğününe katılmak için Alluheyah bölgesinden Kızıldeniz'deki en büyük Yemen adası olan Kamaran Adası'na doğru seyahat ettiğini kaydeden Al-Ahdal, hayatını kaybedenlerin 12 kadın, 7 çocuk ve 2 erkekten oluştuğunu belirtti.

"Kazadan 6 kişi kurtuldu ve ilk yardım için Hudeyde kentindeki Al-Thawra Hastanesi'ne kaldırıldı" diyen Al-Ahdal, kazanın büyük olasılıkla güçlü rüzgarlar nedeniyle meydana geldiğini dile getirdi.

Kamaran Adası ve Hudeyde limanı, Ekim 2014'ten bu yana Husi isyancıların kontrolünde.