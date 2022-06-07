Yemen'de taraflar "Ortak Koordinasyon Odası" kurma konusunda anlaştı - Haberler

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Yemen'de taraflar "Ortak Koordinasyon Odası" kurma konusunda anlaştı

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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Yemen'de taraflar 'Ortak Koordinasyon Odası' kurma konusunda anlaştı

Yemen'de hükümet, Husiler ve Arap koalisyonu, şiddet tırmanışının hafifletilmesi hedefiyle "Ortak Koordinasyon Odası" oluşturma konusunda anlaşmaya vardı.

Yemen'de hükümet, Husiler ve Arap koalisyonu, şiddet tırmanışının hafifletilmesi hedefiyle "Ortak Koordinasyon Odası" oluşturma konusunda anlaşmaya vardı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, Yemen'deki tarafların Askeri Koordine Komitesi ikinci oturumunun, Ürdün'ün başkenti Amman'da yapıldığı belirtildi.

Oturuma Yemen hükümeti, Husiler ve Arap koalisyonundan askeri temsilciler katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Ortak Koordinasyon Odası kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı ve düzenli iletişim için en geç bir hafta içinde tarafların koordineden sorumlu yetkilisinin belirleneceği kaydedildi.

Katılımcıların ateşkesin uygulanması konusunda yapıcı etkileşimde bulunmaları sebebiyle toplantının olumlu bir atmosferde geçtiği, Askeri Koordinasyon Komitesi'nin görüşmelerin sürekliliğini sağlamak için aylık düzenli toplanmayı kabul ettiği belirtildi.

Bir hafta önce söz konusu Komite ilk toplantısını yine BM Özel Temsilciliğinin ofisi gözetiminde Amman'da gerçekleştirmişti.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

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