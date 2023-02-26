Yemen'de şubat ayında 3 bin 500 mayın ve mühimmat temizlendi

Yemen'de şubat ayının başından bu yana 3 bin 538 mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği duyuruldu.

Yemen'de şubat ayının başından bu yana 3 bin 538 mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husi milislerce döşenen mayın ve mühimmatları temizleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda MASAM ekiplerinin Yemen'in farklı kentlerinde son bir haftada 882 mayın ve mühimmatı imha ettiği, şubat ayının başından bu yana temizlenen mayın ve mühimmat sayısının ise 3 bin 538'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, MASAM projesinin başladığı 2018'den bu yana Yemen'de 388 bin 433 mayın ve mühimmatın temizlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.