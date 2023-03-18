Yemen'de şiddetli yağışlar Marib kentinde 13 binden fazla göçmeni olumsuz etkiledi

Yemen'in Marib kentinde şiddetli yağışlardan sığınmacı kamplarında kalan 13 binden fazla iç göçmen olumsuz etkilendi.

Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Marib'teki iç göçmenlerin yüzde 8'inin derme çatma çadırlarda yaşadığı, şiddetli yağış ve sellerden korunmak için acil yardıma ihtiyaçları olduğu belirtildi.

Açıklamada, son günlerde etkili olan kuvvetli yağışın bu derme çatma barınaklarda kalan 13 binden fazla iç göçmeni olumsuz etkilediği, çoğunun çadırının yıkıldığı kaydedildi.

Yağışların devam etmesi halinde bu barınaklarda kalan daha fazla kişinin zarar göreceği uyarısında bulunuldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) raporuna göre, Marib'de 1 milyondan fazla iç göçmen bulunuyor.

Yemen hükümeti ise Marib'deki iç göçmen sayısının 2 milyonu aştığını ve ülkede iç göçmen durumuna düşenlerin (4 milyonun üzerinde) yarısının bu kentte bulunduğunu ifade ediyor.

Marib'de gelir seviyesi çok düşük olan iç göçmenler, zorlaşan hayat şartları altında büyük bir insani dram yaşıyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 8 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.