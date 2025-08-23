Yemen'de Şiddetli Yağışlar: 3 Ölü, Daha Fazla Yağış Bekleniyor

ADEN, 23 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerin ülkenin bazı bölgelerini etkisi altına alması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkede gök gürültülü fırtınaların eşlik edeceği daha yoğun yağışlar bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın medya ofisi, cuma günü yaptığı açıklamada batıdaki Şabva eyaletinin Bayhan bölgesine bağlı Jidfra'da 6 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğun sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Doğudaki Hadramut eyaletinin Tarim bölgesindeki selde de bir kişi yaşamını yitirdi.

Yemen Hava Tahminleri ve Erken Uyarı Merkezi, güney, doğu ve batı kıyı bölgeleri ile Sokotra Takımadalarında çeşitli yoğunluklarda yağış ve gök gürültülü fırtına beklendiğini açıkladı. Merkez, bölge sakinlerini vadilerden ve sel yataklarından uzak durmaları konusunda uyarırken, sürücüleri de düşük görüş mesafesi riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Son günlerdeki şiddetli yağışlar Yemen'de ev ve mülklere zarar verdi. Bu hafta başında, Sana eyaletinin Safen bölgesindeki tarihi Doğu Kalesi'nin bir kısmı da şiddetli yağışların ardından çöktü.