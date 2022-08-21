Yemen'de Sel Felaketi: 91 Ölü

SANA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası yardım kuruluşu CARE'in bu hafta yaptığı açıklamaya göre, savaşın sancılarını yaşayan Yemen'de haftalardır devam eden şiddetli yağmur ve su baskınları nedeniyle en az 91 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

SANA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası yardım kuruluşu CARE'in bu hafta yaptığı açıklamaya göre, savaşın sancılarını yaşayan Yemen'de haftalardır devam eden şiddetli yağmur ve su baskınları nedeniyle en az 91 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Yemen'de yağmur ve sellerden en fazla etkilenen vilayetler ülkenin kuzeybatısındaki Hacca ve El Mahvit ile iç kesimlerindeki Marib oldu. Yardım kuruluşuna göre Marib'de seller, ülke içinde yerlerinden edilmiş 12.000'in üzerinde ailenin barındığı en az 190 sahada, ailelerin kaldığı çadırları yıkıp yiyecek ve eşyalarını sürükleyerek tahribata yol açtı. İç savaşın sağlık sistemini yerle bir edip temiz su ve hı fzıssıhha hizmetlerini felç ettiği ülkede yağmur mevsimin de kolera ve ishal gibi kirli suyla bulaşan hastalıkların yayılma riski de arttı.