Yemen'de sel felaketi: 14 ölü - Yemen'de sel felaketi: 14 ölü Yemen'in başkenti Sana ve Rime kentlerinde meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti. - Yemen'de sel felaketi: 14 ölü SANA - Yemen'in başkenti Sana ve Rime kentlerinde meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti. Yemen'in başkenti Sana ve Rime'de etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Yetkililer selde 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, en az 80 binanın hasar gördüğünü bildirdi. Başkentte 10 binanın çöktüğü belirtilirken, çöken binalarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma ise bildirilmedi. Geçtiğimiz haftalarda da sel felaketinin yaşandığı ülkede 9 kişi hayatını kaybetmiş, hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğu bildirilmişti. Yemen'in başkenti Sana'nın Eski Şehir bölgesindeki tarihi evler 1986'da UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmişti. İhlas Haber Ajansı / Güncel Yemen Güncel Haberler

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