Yemen'de Sana ile Aden Arasındaki Yol Yeniden Açıldı

Yemen'de Sana ile Aden Arasındaki Yol Yeniden Açıldı
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Yemen hükümeti, 7 yıl boyunca kapalı kalan başkent Sana ile Aden arasındaki önemli yolu yeniden açtığını duyurdu. Bu gelişme, binlerce kişi için uzun süredir beklenen bir adım olarak memnuniyetle karşılandı ve ülkedeki ticaret ile ulaşımın iyileştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yemen hükümeti, ülkedeki iç savaş nedeniyle 7 yıldır kapalı olan başkent Sana ile Aden kenti arasındaki hayati öneme sahip yolun yeniden açıldığını duyurdu.

Dali Valisi Ali Mukbil Salih, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "(Hükümetin kontrolündeki) Aden ile (Husilerin kontrolündeki) Sana arasındaki uluslararası yol, bugün resmi olarak açıldı. Bu adım, binlerce kişinin uzun süredir beklediği bir gelişmeydi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu önemli gelişme, süreci kolaylaştırmada kilit rol oynayan Dali Valisi tarafından doğrudan denetlendi. Bu adım, kuzeyde ve güneydeki vatandaşlar arasında geniş bir memnuniyetle karşılandı.

Yedi yıl boyunca kapalı kalan hayati öneme sahip yol, halkın yükünü artırmış ve onları uzun ve zahmetli alternatif yollar kullanmaya mecbur bırakmıştı."

Açıklamada, yolun açılmasının ülkedeki yaşam ve insani koşulların iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Bu gelişmenin, çeşitli bölgeler arasında iletişim ve işbirliğinin güçlenmesine dair umudu yansıttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda bu adımın, ticaret ve ulaşım üzerinde olumlu etkileri olacak; bu da vatandaşlar arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin yeniden inşasına katkı sağlayabilir."

Husilere ait SABA haber ajansına göre, Husiler 26 Mayıs Pazartesi günü "halkın sıkıntılarını hafifletmek amacıyla" yolu kendi taraflarından açtıklarını duyurmuştu.

Yolun açılmasıyla birlikte Sana ile Aden arasındaki mesafe, 600 kilometreyi aşan alternatif güzergahlara kıyasla yaklaşık 360 kilometreye düşecek.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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