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Yemen'de petrol gelirleri 2022'nin ilk yarısında yüzde 34 arttı

Yemen'de petrol gelirleri 2022'nin ilk yarısında yüzde 34 arttı

Güncel Haberler

Yemen'in petrol gelirlerinde yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük artış yaşandığı belirtildi.

Yemen'in petrol gelirlerinde yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük artış yaşandığı belirtildi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı rapora göre, yılın ilk 6 ayında petrol gelirlerinde 187.6 milyon dolarlık artış yaşandı.

Raporda, geçen yılın aynı döneminde 551.7 milyon dolar petrol gelirlerinin bu yılın ilk yarısında yüzde 34 artarak 739.3 milyon dolara yükseldiği aktarıldı.

Petrol gelirlerindeki artışın sebebinin, uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan artış olduğu ifade edildi.

Yemen'de 2015 öncesinde günlük 150 bin varil olan petrol üretimi savaş nedeniyle 60 bin varile gerilemiş durumda.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel

Merkez Bankası Yemen Güncel Haberler

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