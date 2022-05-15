Yemen'de Ortak Operasyonlar Komutanı El-Yafii'ye suikast girişimi - Haberler

Yemen'de Ortak Operasyonlar Dördüncü Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Ali Hasan el-Yafii'ye bombalı araçla suikast girişiminde bulunuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, geçici başkent Aden'in el-Mualle bölgesindeki Yemen Sosyalist Partisinin karargahı yakınından geçen Tuğgeneral el-Yafii'nin konvoyuna saldırı yapıldı.

Bomba yüklü araçla yapılan saldırıdan Yafii yara almadan kurtuldu. Yafii'nin aracında ciddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.