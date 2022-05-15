Yemen'de Ortak Operasyonlar Komutanı El-Yafii'ye suikast girişimi - Haberler

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Yemen'de Ortak Operasyonlar Komutanı El-Yafii'ye suikast girişimi

AA - Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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Yemen'de Ortak Operasyonlar Komutanı El-Yafii'ye suikast girişimi

Yemen'de Ortak Operasyonlar Dördüncü Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Ali Hasan el-Yafii'ye bombalı araçla suikast girişiminde bulunuldu.

Yemen'de Ortak Operasyonlar Dördüncü Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Ali Hasan el-Yafii'ye bombalı araçla suikast girişiminde bulunuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, geçici başkent Aden'in el-Mualle bölgesindeki Yemen Sosyalist Partisinin karargahı yakınından geçen Tuğgeneral el-Yafii'nin konvoyuna saldırı yapıldı.

Bomba yüklü araçla yapılan saldırıdan Yafii yara almadan kurtuldu. Yafii'nin aracında ciddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Ali Hasan, Saldırı, Suikast, Yemen, Güncel, Haberler

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