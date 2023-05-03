Yemen'de nisan ayında 3 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi

Yemen'de nisan ayı içerisinde 3 bin 59 mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği bildirildi.

Yemen'de nisan ayı içerisinde 3 bin 59 mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) kapsamında, İran destekli Husi milisler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatları temizleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Geçen ay yapılan çalışmalar kapsamında ülkenin farklı bölgelerindeki 500 kilometrekarelik alanda 30 binden fazla mayın ve mühimmatın imha edildiği kaydedilen haberde, çalışmaların başladığı 2018'den bu yana Yemen'de 396 bin 81 mayın ve mühimmatın temizlendiğine işaret edildi.

Haberde ayrıca şu ana kadar MASAM çerçevesinde Yemen'de 45 milyon 367 bin 536 metrekarelik alanın patlayıcılardan temizlendiği ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.