Yemen'de Mayın Patlaması Sonucu İki Çocuk Öldü

ADEN, 15 Şubat (Xinhua) -- Yemen'de yerel bir güvenlik yetkilisinin Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Salı günü Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'de bir kara mayınının neden olduğu patlama nedeniyle iki çocuk öldü, iki çocuk da yaralandı.

ADEN, 15 Şubat (Xinhua) -- Yemen'de yerel bir güvenlik yetkilisinin Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Salı günü Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'de bir kara mayınının neden olduğu patlama nedeniyle iki çocuk öldü, iki çocuk da yaralandı.

Yetkili, adının açıklanmaması kaydıyla yaptığı açıklamada, "Husi isyancı milisler tarafından rastgele döşenen kara mayınlarından biri, Hudeyde'nin Hays ilçesindeki bir futbol sahasının yakınında patladı. Patlamada olay yerindeki iki çocuk öldü, iki çocuk da yaralandı" dedi.

"Olay, çocuklar Hays'taki yerleşim yerlerinin yakınında futbol oynamak için toplanırken meydana geldi" diyen yetkili, yerel kurtarma ekiplerinin yaralı çocukları tedavi edilmeleri için yakındaki bir hastaneye naklettiklerini de sözlerine ekledi.

Yemen'deki mayın temizleme projelerinde uzmanların devam eden çabalarına rağmen kara mayınları siviller için gerçek bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

İnsani yardım kuruluşlarının önceki raporları, Yemen'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın en büyük mayınlı alanlarından biri haline geldiğine işaret ediyor.

Yemenli mayın temizleme uzmanlarına göre, 2014 sonlarında Husi milislerin birkaç kuzey vilayetinin kontrolünü ele geçirip Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkarmaya zorlamasıyla patlak veren iç savaştan bu yana ülkede 1 milyondan fazla mayın döşendi.