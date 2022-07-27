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Yemen'de mayın patlaması sonucu iki çocuk öldü

Yemen'de mayın patlaması sonucu iki çocuk öldü

Yemen'in El-Beyda vilayetinde mayın patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Yemen'in El-Beyda vilayetinde mayın patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan açıklamada, Beyda'ya bağlı Ez-Zahir ilçesinin kırsal kesiminde mayın patlaması olduğu ifade edildi.

Patlama sonucu bölgede çobanlık yapan Arif Muhammed el-Humeykani ve Salih Ali el-Humeykani isimli 2 çocuğun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, mayının döşenmesiyle ilgili herhangi bir tarafa suçlama atfedilmedi.

Birleşmiş Milletlerden 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki mayınların ülkenin birçok bölgesinde büyük tehdit oluşturduğu belirtilmişti.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husi milisler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

AA / Mahmut Geldi - Güncel

Togo Cumhuriyeti El Beyda Yemen Güncel Haberler

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