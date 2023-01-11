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Yemen'de mayın patlamaları sonucu 4'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti

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Yemen'de mayın patlamaları sonucu 4'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti

Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen mayın patlamaları sonucu 4'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi.

Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen mayın patlamaları sonucu 4'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil toplum kuruluşu Yemen Mayın Gözlemevi tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, başkent Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde mayın patlaması sonucu 14 yaşındaki Ammar Muhsin Karaa ve 15 yaşındaki Abdullah Karaa kardeşlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı aileden Gazi el-Karaa'nın da El-Cebeliye ilçesinde çobanlık yaparken meydana gelen patlama nedeniyle yaralandığı aktarıldı.

Husilere bağlı Mayın Temizleme Yürütme Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Hudeyde kentinin güneyindeki Dureyhimi ilçesinde çatışmalardan kalan mayının patlaması sonucu 45 yaşındaki Fatıma Hafız Debiş ile 11 ve 13 yaşlarındaki iki kızının yaşamını yitirdiği ifade edildi. ???????

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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