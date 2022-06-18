Yemen'de Kuraklık Etkili Oluyor
Xinhua - Güncel
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SANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'nın dış kesimlerinde bulunan kurumuş bir gölde, mahsur kalmış ve terk edilmiş olan teknenin önünde duran bir kız, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua)
SANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'nın dış kesimlerinde bulunan kurumuş bir gölde, mahsur kalmış ve terk edilmiş olan teknenin önünde duran bir kız, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua)
Xinhua / Güncel