Yemen'de Kuraklık Etkili Oluyor SANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'nın dış kesimlerinde bulunan kurumuş bir gölde, mahsur kalmış ve terk edilmiş olan teknenin önünde duran bir kız, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua) SANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'nın dış kesimlerinde bulunan kurumuş bir gölde, mahsur kalmış ve terk edilmiş olan teknenin önünde duran bir kız, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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