Yemen'de Kaçak Göçmen Taşımacılığına Karşı Operasyon Başlatıldı

ADEN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Yemenli yetkililer, ülkenin güneyindeki Abyan eyaleti açıklarında bu ayın başlarında alabora olan teknede 90'dan fazla Etiyopyalı göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından Afrika'dan gelen göçmenleri ülkeye sokan kaçakçılık şebekelerine karşı operasyon başlattı.

Abyan Polis Teşkilatı çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Afrikalı mültecileri ve yasadışı göçmenleri taşıma veya kaçırmaya karıştığı kanıtlanan herkese karşı sıkı önlemler" alacaklarını söyledi.

Güvenlik güçleri, yeni önlemler uyarınca kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan araç ve tekne gibi ulaşım araçlarına el koyacak. Yetkililer, halktan da kaçakçılık yaptığından şüphelenilen kişileri ve bir araya gelen belgesiz göçmenleri güvenlik güçlerine bildirerek işbirliği yapmasını istedi.

Abyan kıyılarında meydana gelen tekne faciasında 92 kişinin hayatını kaybettiği doğrulanırken, birçok kişiden hala haber alınamıyor. Savunmasız göçmenlerin Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e ve Körfez ülkelerine uzanan Doğu Rotası boyunca tehlikeli yolculuklara çıktığına dikkat çeken Uluslararası Göç Örgütü, bu tür olayların devam edeceği uyarısında bulundu.

Yemen, yıllardır süren çatışmaların yol açtığı insani krize rağmen Körfez ülkelerinde iş arayan göçmenler için önemli bir geçiş noktası olmaya devam ediyor.