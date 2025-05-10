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Yemen'de İsrail'in Saldırısı Sonrası 3 Bin Yemenli Ürdün'de Mahsur Kaldı

Yemen'de İsrail'in Saldırısı Sonrası 3 Bin Yemenli Ürdün'de Mahsur Kaldı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Sana Havalimanı'na düzenlediği bombalı saldırının ardından 3 bin Yemenlinin Ürdün'de mahsur kaldığını açıkladı. Havalimanındaki altyapı büyük hasar gördü, uçuşlar askıya alındı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'nı bombalaması sebebiyle 3 bin Yemenlinin Ürdün'de mahsur kaldığını duyurdu.

Husilere bağlı "26 September Net" internet sitesinde yer alan habere göre, Husilerin denetimi altındaki Sana Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, havalimanının, vahşice ve doğrudan bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını ve alt yapının 15'ten fazla füzeyle hedef alındığını belirtti.

Şayif, saldırıda havalimanının gelen-giden yolcu kısımları ve bekleme salonlarının bombalandığını, bagaj taşıma bantları, x-ray cihazları, kontuarlar ve bilgisayarların da arasında olduğu tüm donanım ve ekipmanların imha edildiğini kaydetti.

İsrail'in Sana Havalimanı'nı bombalaması nedeniyle 3 bin Yemenlinin Ürdün'de mahsur kaldığını, bunlar arasında hastalar, öğrenciler ve gurbetçilerin olduğunu ifade eden Şayif, teknik ekiplerin havalimanının bakımı için çalışmalara başladığını, uçuşların bir hafta içinde yeniden başlamasının öngörüldüğünü, havalimanı salonlarının yenilenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması halinde yolcuların karşılanması için alternatif düzenlemeler yapılacağını dile getirdi.

Yemen Havayolları, 6 Mayıs'ta Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen İsrail saldırısının ardından, ikinci bir duyuruya kadar bu havalimanından gerçekleştireceği tüm uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

ABD ile Husiler arasında sağlanan ateşkes

Aynı gün saldırının ardından Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaid, ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracaklarına ilişkin açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını aktarmıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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