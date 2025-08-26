Yemen'de İsrail'in Hava Saldırıları: 6 Ölü, 86 Yaralı
Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 86'ya çıktığını duyurdu.
SANA, 26 Ağustos (Xinhua) -- Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, 86 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel